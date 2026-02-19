TBMM Dilekçe Komisyonu’nda emekli maaşları gündeme geldi. AKP’li Ahmet Salih Dal’ın “Ekonomi düzelince haklar verilecek” açıklaması muhalefetin ve emeklilerin tepkisini çekti.

Türkiye’de en düşük emekli maaşı ve artan hayat pahalılığı yeniden Meclis gündeminde. Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı bir dönemde, emekliler maaşlarına zam yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Ancak verilen 29 dilekçe için “yasal düzenleme gerektiriyor” gerekçesiyle komisyonda görüşülemeyeceği kararı çıktı.

Muhalefetin itirazı sonrası komisyon yeniden toplandı. Toplantıda tansiyon yükseldi.

“BU BİR HESAP KİTAP İŞİ”

Toplantıda konuşan AKP’li Komisyon Başkanı Ahmet Salih Dal, en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL’yi tüm emeklilerin almadığını belirterek, “Bir kısmı alıyor ama büyük bir kısmı bunun üzerinde maaş alıyor” dedi. Dal, “Gönül o 20 bin lira alan emeklilerimize daha fazlasını verebilmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Ancak asıl dikkat çeken bölüm devamında geldi. Dal, zam taleplerine ilişkin, “Bu bir hesap kitap işi. Ekonomistlerimiz çalışıyor. Ülkenin ekonomisi düzeldikçe inşallah emeklilerimizin ve çalışanlarımızın hakları fazlasıyla verilecektir” dedi.

Salondaki muhalefet milletvekilleri bu sözlere tepki gösterdi. Emekliler ise sosyal medyada “Maaşa değil, umuda zam” yorumları yaptı.

EMEKLİLER NE TALEP EDİYOR?

Komisyona iletilen dilekçelerde yalnızca emekli maaşlarına seyyanen zam değil; memur maaş artışları, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına dahil edilmesi gibi talepler de yer aldı. Ancak bu başlıklar için de “karar konusu olamayacağı” değerlendirmesi yapıldı.

Bir emekli vatandaşın sözleri dikkat çekici: “Pazara çıktığımızda file yarım doluyor. Maaş ay ortasını görmüyor.”

Aslında tablo herkesin cebinde. Kira, elektrik, su, gıda… Hesap basit ama sonuç ağır.

GABAR VURGUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Dal’ın ekonomi vurgusu, geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Gabar’daki petrol gelirlerinin toplumun tüm kesimlerine refah farkı olarak yansıyacağı yönündeki açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Emekliler ise somut artış beklentisinde. “Ne zaman?” sorusu masada duruyor.

Konuya ilişkin resmi bir zam takvimi ya da yeni bir düzenleme ise şu an için açıklanmış değil.