ABD askerleri 2015’ten bu yana Suriye’de, IŞİD’in etkisini kırmaya yönelik uluslararası terörle mücadele operasyonları kapsamında görev yapıyordu. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, yaklaşık 1.000 askerin geri çekilmesine ilişkin kararın “koşullara bağlı bir geçiş süreci” çerçevesinde alındığını belirtti. Yetkili, ABD’nin bölgedeki tehditlere karşı müdahale kapasitesini ise koruyacağını vurguladı.

İRAN GERİLİMİ SÜRERKEN ASKERİ TAKVİYELER

Suriye’den çekilme kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la artan gerilim ortamında Orta Doğu’daki askeri varlığı artırdığı bir döneme denk geldi.

BBC Verify, güdümlü füze destroyerleri ve onlarca savaş uçağıyla donatılmış uçak gemisi USS Abraham Lincoln’un İran yakınlarında konuşlandığını doğruladı.

ABD’nin ayrıca dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford’u da Orta Doğu’ya gönderdiği, geminin önümüzdeki üç hafta içinde bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, BBC’nin ABD’deki yayın ortağı CBS News’e yaptıkları açıklamada, Trump’ın ABD ordusunun İran’a yönelik olası saldırılara cumartesi gününden itibaren hazır olmasını istediğini aktardı. Ancak Trump’ın henüz nihai bir karar vermediği belirtildi.

SURİYE’DEKİ ÜSLERDEN ÇEKİLME ADIMLARI

ABD askerleri bu yılın başlarında Suriye’nin güneyindeki El-Tanf garnizonu ile kuzeydoğudaki El-Şeddadi üssünden de çekilmişti.

Bu gelişmeler, 2024’te Esad yönetiminin çökmesinin ve IŞİD’in zayıflamasının ardından Suriye’de güvenlik koşullarında kayda değer iyileşme yaşanmasıyla birlikte geldi.

Trump yönetimi bu süreçte Şam yönetimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeye ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile ortaklığı artırmaya yöneldi. Şara, Kasım ayında Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaret ederek ABD’ye resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider oldu.

SDG İLE ENTEGRASYON VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Şam yönetimi zaman zaman yerel silahlı gruplarla çatışmalar yaşasa da, ocak ayında terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir anlaşmaya varıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen hafta Suriyeli mevkidaşı Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile ateşkesin sürdürülmesini görüştü. Rubio ayrıca terörle mücadelenin devamına ilişkin endişelerini dile getirdi.

IŞİD SALDIRISI VE “OPERATİON HAWKEYE STRİKE”

Aralık ayında, Pentagon’un açıklamasına göre, Suriye’nin Palmira kentinde bir IŞİD militanının düzenlediği pusuda bir tercüman ve Iowa Ulusal Muhafızları’ndan iki asker hayatını kaybetti.

Trump yönetimi, saldırıya “Operation Hawkeye Strike” adı verilen bir dizi IŞİD karşıtı operasyonla karşılık verdi.