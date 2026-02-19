Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yoğun resmi ve dini tatiller nedeniyle 36 haftalık eğitim takvimini planlamakta zorlandıklarını söyledi. Karar için alan araştırması sonuçları bekleniyor.

Okullarda uygulanan ara tatil sistemi kaldırılacak mı sorusu, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine yeniden girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim takvimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

180 GÜNLÜK TAKVİMDE YOĞUN TATİL SORUNU

Bakan Tekin, Türkiye’de 180 iş günü zorunlu eğitim süresi bulunduğunu hatırlatarak, resmi ve dini bayramların eğitim takvimini sıkıştırdığını ifade etti. 29 Ekim, 1 Ocak, Nevruz, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi tatillerin aynı döneme denk gelmesinin planlama açısından zorluk yarattığını belirtti.

Öğretmenlerin yasal olarak iki aydan az tatil yapamayacağını vurgulayan Tekin, “Bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvimi bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

Bazen takvim hesapları kağıt üzerinde kolay görünüyor. Ama ailelerin planları, öğretmenlerin programı, sınav süreçleri… Hepsi üst üste geliyor.

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMIYLA ÇAKIŞIYOR

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü ders bitimiyle tatile çıkacak, 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Bu takvim Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.

Özellikle 2027 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bahar döneminde toplanması, okullarda ara tatil kaldırılacak mı 2026-2027 eğitim yılı sorusunu daha da güçlendirdi.

KARAR ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA

Bakan Tekin, tüm parametrelerin değerlendirildiğini belirterek, bu yıl yapılacak alan araştırmasının ardından net bir karar verileceğini söyledi. Yani ara tatilin tamamen kaldırılması ya da takvimde değişikliğe gidilmesi ihtimali masada. Ama kesinleşmiş bir karar henüz yok.

Veliler açısından konu sadece birkaç gün değil. Çalışan aileler için çocukların tatil planı, bakım düzeni, hatta yıllık izin takvimi bile buna göre şekilleniyor. O yüzden açıklamanın etkisi büyük.

Şimdilik net olan tek şey şu: Eğitim takviminde değişiklik ihtimali ciddi şekilde değerlendiriliyor…