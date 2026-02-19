ALANYA Girişimci İş Kadınları Derneği, gençlerin daha güvenli, bilinçli ve umut dolu bir geleceğe hazırlanması amacıyla önemli bir çalıştaya imza attı. Kaila Beach Hotel’de düzenlenen çalıştayda, günümüzün en kritik toplumsal sorunları alanında uzman isimlerin katılımıyla kapsamlı şekilde ele alındı. “Güçlü Gençlik, Güvenli Gelecek” anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmada; gençleri doğrudan etkileyen sosyal ve dijital riskler masaya yatırılarak çözüm odaklı fikirler geliştirildi. Çalıştay kapsamında Şiddet, zorbalık ve öfke kontrolü, Sosyal medya ve medyanın olumsuz etkileri, Madde bağımlılığı, Sanal kumar ve dijital riskler, Çözüm önerileri ve ortak sorumluluk bilinci konuları ele alındı.

UZMAN İSİMLERDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Çalıştayda konuşmacı olarak; Psikolog Gamze Mat, “Akran Zorbalığı ile Mücadelede Aile Temelli İş Birliği” konusunu ele alarak ailelerin sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti. Medya ve İletişim Uzmanı Gülay Şahin, “Dijital Mahremiyet Nedir? Neden Önemlidir?” ve “Dijital Aile Olmak: Ebeveynlerin Rolü ve Sorumlulukları” başlıklarında dijital dünyada bilinçli ebeveynlik vurgusu yaptı. Psikolog Berna Başar Saruhan ise “Filtrelerin Ardındaki Gerçeklik: Çocuk ve Ergenlerde Beden Algısını Etkileyen Faktörler” başlıklı sunumuyla sosyal medyanın gençler üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat çekti.

‘ALANYA’NIN YARINLARINI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ’

Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Rukiye Okşar, çalıştayın yalnızca sorunların konuşulduğu bir toplantı olmadığını belirterek, “Bu platform, Alanya’nın yarınlarını birlikte inşa ettiğimiz güçlü bir fikir zemini oldu. Gençlerimizin potansiyelini koruyan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir şehir hedefliyoruz” mesajını verdi. (Şerife ÇOBAN)

