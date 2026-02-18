Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Alanya için gece saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. İlçe genelinde etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceğini bildirdi. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, balıkçıların ve küçük tekne sahiplerinin denize açılmaması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ RÜZGAR GECE BOYUNCA SÜRECEK

Fırtınanın gece saat 00.00’dan itibaren etkisini artırması ve gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi.

Yetkililer, “Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önem taşıyor” uyarısında bulundu.

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Alanya’da belediye ve ilgili kurum ekipleri, olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Özellikle sahil bandında ve açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması, zorunlu olmadıkça gece saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

SEL VE YILDIRIM RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı da uyarıda bulundu. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların tedbirli olması, araçların su birikintisi oluşabilecek alanlara park edilmemesi istendi.

Alanya’da gece saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, özellikle ulaşım, denizcilik ve günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.