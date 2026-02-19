Alanya Belediyesi, İŞKUR üzerinden 52 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular online başladı, süre sınırlı.

Antalya’nın turizm merkezi Alanya’da belediye personel alımı ilanı yayımlandı. Alanya Belediyesi 52 işçi alımı yapacağını duyururken, başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı açıklandı. İlanın özellikle sezon öncesi dönemde yayımlanması, ilçede iş arayan vatandaşlar için dikkat çekici bir gelişme oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediye bünyesinde farklı hizmet birimlerinde görevlendirilecek personel için en az ilkokul mezunu olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor. Kadrolara ilişkin görev tanımları ve özel kriterler ise İŞKUR’un resmi internet sitesinde ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Alanya’da özellikle sezon öncesi dönemde kamu ilanlarına yoğun başvuru yapıldığı biliniyor. Artan yaşam maliyetleri ve kira giderleri düşünüldüğünde, düzenli gelir sağlayan kamu istihdamı birçok aile için önemli bir alternatif oluşturuyor. Özellikle Alanya Belediyesi işçi alımı 2026 başvuru şartları konusunda detayları inceleyen adayların süreci yakından takip etmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını İŞKUR e-şube sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecek. Şahsen müracaat kabul edilmeyecek. Başvuru süresinin sınırlı olması nedeniyle, şartları taşıyan adayların ilan detaylarını dikkatle inceleyerek işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

Özellikle Alanya Belediyesi 52 işçi alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? sorusu ilçede en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. İŞKUR sistemine giriş yapan adaylar, açık iş ilanları bölümünden ilgili pozisyonu seçerek başvuru işlemini tamamlayabiliyor.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Alanya’da sezon öncesi dönemde açıklanan bu tür toplu alımların genellikle yüksek başvuru aldığı biliniyor. Belediye bünyesinde çalışma imkânı; düzenli maaş, sosyal güvence ve kamu güvencesi gibi avantajlar sunması nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

52 kişilik kadro, iş arayan birçok kişi için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm resmi detaylara ise yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Resmi İlan Platformu