19 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatay seyirde. ABD’den gelecek kritik enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor.

Altın piyasasında sabah saatlerinde sakin bir görünüm hâkim. 19 Şubat 2026 altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD’den gelecek veriler öncesinde sınırlı hareketlilikle güne başladı. Yatırımcılar, özellikle ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları ne olur sorusuna yanıt arıyor.

ABD’den nükleer görüşmelere ilişkin yapılan açıklamalar, jeopolitik risk algısını artırarak güvenli liman talebini destekledi. Ancak Fed üyelerinden gelen, faiz artışına açık kapı bırakan mesajlar, altındaki yükselişi şimdilik frenliyor. Piyasalar, Fed’in faiz patikasına yön verebilecek verileri beklerken temkinli duruş öne çıkıyor.

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın güne yaklaşık 6.990 TL seviyelerinde başladı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.009,87 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim oranı ise %-0,06 seviyesinde gerçekleşti.

7 bin TL sınırındaki seyir, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini altınla değerlendiren vatandaşlar için yakından takip ediliyor. Küçük yatırımcı, “Gram altın 7 bin TL’yi kalıcı geçecek mi?” sorusunu gündeminde tutuyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Ziynet altın türlerinde de sınırlı geri çekilme dikkat çekiyor.

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.033 TL

12.033 TL Yarım altın satış fiyatı: 24.051 TL

24.051 TL Tam altın (Cumhuriyet altını) satış fiyatı: 47.837 TL

Özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları 19 Şubat 2026 itibarıyla yatay seyirde işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 4.970 dolar seviyelerinde başladı. Sabah saatlerinde ise 4.984,89 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,00 ile yatay seyri işaret ediyor.

Ons tarafındaki bu durağan görünüm, ABD’den gelecek veriler öncesinde yatırımcıların pozisyon almaktan kaçındığını gösteriyor.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ NE?

İç piyasada döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel gelişmeler ve Fed politikaları güncel altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle ABD enflasyon verisi sonrasında hem ons hem de gram altında yönün netleşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, veri sonrası volatilitenin artabileceğine dikkat çekerken, kısa vadede temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Gün içinde açıklanacak veriler, altın fiyatlarında ani yükseliş ya da sert geri çekilme ihtimalini gündeme taşıyor.