Dr. Ayşegül Çoruhlu, katıldığı bir televizyon programında uzun ve sağlıklı yaşamın (longevity) bilimsel temellerini kamuoyuyla paylaştı. Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, yaşlanmayı hücresel boyutta yavaşlatan özel moleküller ve yaşam tarzı değişiklikleri insan ömrünü verimli kılmada büyük önem taşıyor. Enerji üretimi ve DNA tamiri gibi hayati süreçlerin, doğrudan hücresel sağlığa bağlı olduğu ifade ediliyor.

Hücrelerin hayatta kalması için gereken temel enerji molekülü ATP'nin üretimi, NAD adı verilen bir koenzime dayanıyor. Yaş ilerledikçe hücre içindeki NAD seviyelerinin azaldığını belirten uzmanlar, bu eksikliğin hücresel onarımı yavaşlattığını ve yaşlanmayı hızlandırdığını vurguluyor. Doğrudan takviye edilmesi zor olan NAD molekülünü desteklemek için Nikotinamid Ribozit (NR) ile triptofan ve B3 vitamini gibi öncül maddelerin kullanımı öne çıkıyor.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN MOLEKÜLLER NELERDİR?

Yaşlanma karşıtı bilim dünyasında sadece gıda takviyeleri değil, hücrenin pasını çözen özel içerikler de dikkat çekiyor. Vücutta oksidatif stresi azaltan glutatyon ve hücre yenilenmesini destekleyen kalsiyum alfa-ketoglutarat (CAAKG) gibi maddeler, hücresel düzeyde temizlik sağlıyor. Ayrıca, başka hastalıkların tedavisi için geliştirilen ve sağlık otoritelerince onaylanan bazı ilaçların, hücresel yaşlanmayı yavaşlatma amacıyla yeniden konumlandırılabileceği üzerinde duruluyor.

SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

Hücresel takviyelerin yanı sıra temel yaşam alışkanlıklarının düzeltilmesi, sağlıklı yaşlanmanın en pratik ve etkili yolunu oluşturuyor. Gece geç saatlerde yemek yememek, uyku düzenini sağlamak, düzenli egzersiz yapmak ve D vitamini seviyesini yüksek tutmak vücudun doğal onarım mekanizmasını destekliyor. Öte yandan, demir eksikliği anemisi gibi hücrelere oksijen taşınmasını engelleyen durumlar yaşlanmayı doğrudan hızlandırdığı için, rutin kan testleriyle bu eksikliklerin tespit edilip hızla giderilmesi gerekiyor.

Dr. Çoruhlu'nun tıbbi öngörülerine göre, önümüzdeki beş yıl içinde bu özel moleküller MS, ALS ve çeşitli onkolojik hastalıklarda standart tedavilerin yanına eklenecek. Günümüzde ise hekim tarafından reçete edilen tansiyon, şeker ve kolesterol gibi kronik hastalık ilaçlarının kullanımına devam edilmesi, damar sağlığını koruyarak genel yaşam süresini uzatıyor.