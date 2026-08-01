Her yıl gerçekleşen ve gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen Perseid meteor yağmuru, 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun evresine girecek. Antalya ve çevresinde uygun hava koşullarında saatte 100'e yakın meteorun çıplak gözle izlenebilmesi bekleniyor.

TÜBİTAK

Türkiye Ulusal Gözlemevi tarafından hazırlanan 2026

Gök Olayları Yıllığı verilerine göre, Dünya her yıl 8 farklı meteor yağmurunun etkisine giriyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni olan ve 17 Temmuz'da başlayan Perseid gök taşı yağmuru, 24 Ağustos'a kadar sürecek. Meteor yağmurunun kaynağını, Güneş etrafındaki turunu 133 yılda tamamlayan yaklaşık 26 kilometre çapındaki 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçalar oluşturuyor. Dünya atmosferine saniyede 60 kilometre hızla giren bu kaya ve toz parçaları, sürtünme nedeniyle yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.

GÖZLEM İÇİN EN UYGUN ŞARTLAR OLUŞTU

Uzmanların aktardığına göre, 13-14

Ağustos tarihlerinde Ay'ın yeni ay evresinde bulunması gökyüzünün normalden daha karanlık olmasını sağlayacak. Bu durum, "ateş topları" olarak bilinen daha parlak ve uzun süreli meteorların net bir şekilde gözlemlenmesine imkan tanıyacak. Gözlem için Antalya merkezde Konyaaltı ve Lara sahilleri ile falezler öne çıkarken, yüksek kesimlerdeki Saklıkent, Tünektepe ve Geyikbayırı gibi noktalar tercih ediliyor.

IŞIK KİRLİLİĞİNDEN UZAKLAŞMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Meteor yağmurlarını tam anlamıyla deneyimleyebilmek için şehir merkezlerindeki yapay aydınlatmalardan uzak, karanlık bölgelerin seçilmesi büyük önem taşıyor. Alanya ve Antalya'nın diğer ilçelerinde yaşayan doğaseverlerin, sahil şeridinden ziyade Torosların yüksek rakımlı yaylalarına yönelmesi seyir zevkini ve görülecek gök taşı sayısını muhtemel olarak artırıyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarında organizasyonlar düzenleniyor. Antalya'da Patika Doğa Yürüyüş Grubu hafta sonları gece yürüyüşleri ve meteor gözlemi programları başlattı. 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Bursa Karacabey'deki Yeniköy Sahili'nde Karacabey Belediyesi, Cemre Vakfı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş'in katılımıyla altıncı kez gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.