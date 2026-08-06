Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, eşi M.S.'nin uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen evi boşaltan A.S. hakkındaki boşanma davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, davalı kocanın 300 bin TL tazminat ve ziynet eşyası bedeli ödemesine hükmetti.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, 8 yıllık evliliklerini sonlandırmak isteyen M.S., 3 yıl süren yargı sürecinde eşi A.S. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. İddiaya göre bu kararı ihlal eden A.S., eve nakliyeci çağırarak beyaz eşyadan klimaya, televizyondan halılara ve altınlara kadar tüm eşyaları alıp götürdü. Eve döndüğünde durumu fark eden M.S., şikayetçi olmasının ardından kızıyla birlikte memleketi Samsun'a taşınmak zorunda kaldı.

DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR?

Davacı M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak'ın açıklamalarına göre, yerleşik yargı kararları doğrultusunda düğünde takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malı sayılıyor ve mutlaka iade edilmesi gerekiyor. Bu hukuki zemin, benzer boşanma davalarında mağduriyet yaşayan kadınların haklarını koruyan temel dayanak olarak dikkat çekiyor. Avukat Başak, uzaklaştırma kararı yürürlükteyken müvekkilinin evde olmadığı bir anda tüm değerli eşyaların götürülmesiyle evin yaşanılamaz hale geldiğini ifade etti.

İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açılan davada yaklaşık 600 bin TL seviyesinde ziynet alacağı talep edildiğini belirten avukat, mahkemenin müvekkili lehine 300 bin TL ödenmesine karar verdiğini bildirdi. Davalı tarafın bu tazminat ve iade kararına itiraz etmesi üzerine, hukuki sürecin şu an istinaf aşamasında devam ettiği kaydedildi.