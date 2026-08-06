Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda bir süre inceleme yapıldı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLET METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Konyaaltı'ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ayhan Ertaş'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Dorukhan G.'ye çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi, kaldırıma ve ardından bahçe duvarına çarparak durabildi. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan yaya Dorukhan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ayhan Ertaş için ise olay yerinde uzun süre kalp masajı uygulandı. Hastaneye ulaştırılan Ertaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Dorukhan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ile teknik bulguların da soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

ATATÜRK BULVARI'NDA BENZER KAZALAR YAŞANIYOR

Konyaaltı'nın en yoğun ulaşım akslarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda daha önce de motosikletlerin karıştığı çeşitli trafik kazaları meydana geldi. Uzmanlar ve yetkililer, özellikle gece saatlerinde sürücülerin hız kurallarına uyması, yayaların ise belirlenmiş güvenli geçiş noktalarını kullanmasının benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguluyor.