3 Ağustos itibarıyla dünya genelinde milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, uygulamaya giriş yaparken beklenmedik bir uyarı ekranıyla karşılaştı. Hiçbir kural ihlali yapmayan kişilerin hesapları, hizmet şartları denetimi gerekçesiyle incelemeye alındı.

HESAPLAR NEDEN İNCELEMEYE ALINDI?

Kullanıcıların karşısına çıkan uyarı metninde, hesap ve cihaz hareketlerinin kontrol edildiği, bu sürecin yaklaşık bir gün sürebileceği belirtildi. Bu durum, uygulamaya erişimi geçici olarak durdurdu. Başlangıçta bireysel bir güvenlik ihlali yaşandığı düşünülse de, sorunun kaynağının farklı olduğu anlaşıldı.

META'DAN OTOMATİK SİSTEM AÇIKLAMASI

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, erişim engelinin temelinde otomatik güvenlik sistemlerindeki teknik bir hata yatıyor. Spam ve kötü niyetli faaliyetleri engellemek için kurulan mekanizmanın yanlışlıkla masum kullanıcıları riskli olarak işaretlediği bildirildi. Şirket yetkilileri, bu tür otomatik denetim araçlarının zaman zaman hatalı değerlendirmeler yapabildiğini doğruladı.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Meta mühendisleri, haksız yere kilitlenen hesapları tespit ederek erişime açmak için kapsamlı bir sistem güncellemesi başlattı. Bu süreçte hesapları kısıtlanan kullanıcıların, bireysel bir siber saldırı şüphesine kapılmadan uygulamanın sistem genelinde normale dönmesini beklemesi gerekiyor. Şirket, sorundan etkilenen hesapların kademeli olarak yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu.