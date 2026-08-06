Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçmiş döneme ait prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarından yapılacak kesintilerin usul ve esaslarını belirledi. Yılbaşından bu yana uygulanan düzenlemeye göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki prim borçları, emekli maaşlarının yanı sıra dul ve yetim aylıklarından da doğrudan tahsil ediliyor.

Emeklilik hakkı kazanıldıktan sonra kurum tarafından tespit edilen borçlar, maaş bağlama işleminin ardından otomatik olarak kesinti sürecine dahil ediliyor. Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, bu tahsilat işlemi yasal sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilerek emeklinin temel yaşam standartlarının korunması hedefleniyor.

KESİNTİ ORANI YÜZDE 10'U AŞAMAYACAK

Televizyon ekranlarında konuyu değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin, kesinti miktarlarına ilişkin yasal sınırları açıkladı. Özçetin, genel icra kesintilerinin maaşın dörtte birine kadar çıkabildiğini, ancak SGK prim borçlarına yönelik yapılacak özel kesintilerin emekli aylığının yüzde 10'unu aşamayacağını bildirdi.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR İÇİN KESİNTİ NASIL UYGULANACAK?

Dul ve yetim aylığı ile birlikte kendi emekli maaşını da alan vatandaşlar için kesinti işlemi her bir aylık üzerinden bağımsız olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bir kişinin kendi emekli aylığına başkasının prim borcunun yansıtılamayacağının altını çiziyor.

Özçetin'in açıklamasına göre, hem vefat eden eşin hem de kişinin kendisinin prim borcu bulunması halinde süreç ayrı ayrı işletiliyor. Bu durumda dul aylığından yüzde 10, şahsi emekli maaşından ise ayrıca yüzde 10 oranında tahsilat yapılıyor. SGK'nın bu otomatik kesinti sistemi, emeklilerin icra daireleriyle muhatap olmadan geçmiş borçlarını düşük taksitler halinde ödemesine de olanak tanıyor.