Antalyaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Başkan Mustafa Ergün 7 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda, takımın mevcut durumu, güncel mali tablolar ve bugüne kadar yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verilmesi planlanıyor.

TRANSFER YASAĞI VE SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, FIFA kaynaklı transfer engeli en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kulübün ön anlaşmaya vardığı yeni oyunculara resmi imza attıramaması nedeniyle, yasağın kaldırılmasına yönelik atılan adımların bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor. Ayrıca, kadroda düşünülmeyen isimlerin sözleşme şartları ve bonservis bedellerindeki anlaşmazlıklar yüzünden takımdan ayrılış süreçlerinin uzadığı aktarıldı.

Kulüp yönetiminin uzun süredir mesai harcadığı yeni gelir kaynakları ve sponsorluk görüşmelerindeki son aşama da kamuoyuyla paylaşılacak. Sezon öncesi mali yapıyı güçlendirmek isteyen yönetimin bu alandaki hamleleri yakından takip ediliyor.

FIFA TRANSFER ENGELLERİ SÜRECİ NASIL ETKİLİYOR?

Süper Lig ekiplerinin sıklıkla karşılaştığı FIFA transfer yasakları, genellikle geçmiş dönem oyuncu alacaklarının zamanında ödenmemesi veya haksız sözleşme fesihleri nedeniyle uygulanıyor. Bu tür uluslararası yaptırımlar, kulüplerin yeni sezon planlamasını doğrudan sekteye uğratırken, mevcut kadro mühendisliğinin de aksamasına yol açıyor. Antalyaspor'un sezon başlamadan hemen önce bu süreci nasıl yöneteceğine dair çizeceği yol haritası, hem sportif hedefler hem de mali sürdürülebilirlik açısından belirleyici bir rol üstlenecek.