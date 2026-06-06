Gümüşhane’de 2 Haziran’da yaşanan kadın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Torul ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Arzu Pekin hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre Halis Pekin (27) ile eşi Arzu Pekin arasında evlerinin önündeki odunların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin’in eşine odunla saldırdığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kendi kamyonetiyle bölgeden ayrılan şüpheli için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında zanlıya ait kamyonet, Gümüşhane-Trabzon kara yolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.

Dört gün boyunca sürdürülen arama çalışmalarının ardından ekipler, Halis Pekin’in Torul ilçe merkezinde bir depoda saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.