Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası ve sonrasında yaşanan acı olaylar, bir aileyi yasa boğdu. Kırsal Alabaş Mahallesi’nde nişan dönüşü seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Bulut ile kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından yaşanan bir başka olay ise acıyı daha da büyüttü. Yakınlarının kaza geçirdiği haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine gitmek için yola çıktı. İçinde bulunduğu araçta fenalaşan Bulut, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Doktorların müdahale ettiği Hıdır Bulut’un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bulut da hastanede yaşamını yitirdi.

Böylece Çınar’daki nişan dönüşü kazası ve sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı öğrenildi.