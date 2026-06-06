Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çetinkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çetinkaya'nın adı, daha önce de Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada gündeme gelmişti. 2023 yılında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çetinkaya, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. O dönem soruşturma dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "vergi kanununa muhalefet" suçlamaları yer alıyordu.

2023 SORUŞTURMASINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Polat soruşturmasında avukat olarak görev yapan Haydar Enes Çetinkaya, o süreçte de gözaltına alınmış ancak savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Son operasyonla birlikte Çetinkaya'nın adı yeniden adli soruşturma dosyalarında yer aldı.

KÜBRA AYKUT OLAYIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Haydar Enes Çetinkaya, 2024 yılında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut ile olan ilişkisi nedeniyle de gündeme gelmişti. Aykut'un ölümünün ardından kamuoyunda geniş tartışmalar yaşanırken, Çetinkaya'nın fenomenin erkek arkadaşı olduğu bilgisi basına yansımıştı.

Soruşturmayla ilgili savcılık ve emniyet birimlerinden yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gözaltı sürecinin ardından Çetinkaya hakkında verilecek adli kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.