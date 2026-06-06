Niğde’de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, özellikle Gümüşler beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Sel sırasında otomobiline ulaşmaya çalışan Sabiha Dinçer ile Fatma T. akıntıya kapıldı. Aynı dakikalarda sel sularının sürüklediği bir araçta bulunan Rıfat T., Fatma Nehir T. (9), Tuana T. (17) ve kimliği henüz açıklanmayan bir kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sel sularından çıkarılan 6 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, Fatma T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğünü, diğer dört kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

GÜMÜŞLER BELDESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Akmeşe, yağışın ardından ekiplerin hızlı şekilde bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Vali Akmeşe, sahada 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personelin görev yaptığını açıkladı. Ekipler, taşkından etkilenen alanlarda su tahliyesi, çamur temizliği ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ AKMEŞE’DEN UYARI

Yağış sırasında toplam 6 kişinin sel sularına kapıldığını belirten Akmeşe, hayatını kaybeden Sabiha Dinçer’in ailesine başsağlığı diledi.

Akmeşe açıklamasında, “Vatandaşlarımızın dere yatakları ile sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji verilerine göre yaz aylarında kısa sürede etkili olan kuvvetli sağanaklar, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ani sel riskini artırıyor. Yetkililer, bölgede hava koşullarının takip edildiğini ve vatandaşların resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtiyor.