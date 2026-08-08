Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Antalya ve çevresinde, elektrikli cihazların aşırı kullanımı beraberinde ciddi tehlikeler getiriyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle yaz aylarında artan klima kullanımının yangın riskini tetiklediğini bildirdi.

Sıcak havaların tek başına bir yangın sebebi olmadığını belirten Atmaca, asıl problemin bakımsız cihazlar ve aşırı yüklenmeler olduğunu aktardı. Dış ortam sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, klimaların kompresörlerini tam kapasite çalışmaya zorluyor. Bu durum, elektrik bağlantılarında gevşemelere ve kablolarda aşırı ısınmaya yol açarak alevlenmelere zemin hazırlıyor.

RİSKİ ARTIRAN TEMEL FAKTÖRLER NELER?

Uzmanlara göre, klima ile birlikte diğer yüksek enerji tüketen cihazların aynı anda çalıştırılması elektrik tesisatlarına büyük bir yük bindiriyor. Özellikle eski binalardaki yıpranmış tesisatlar ve çoklu prizlerin yanlış kullanımı tehlikenin boyutunu artırıyor. Aynı çoklayıcıya birden fazla güçlü cihazın bağlanması, kısa devre ve kablo erimesi gibi sorunları beraberinde getiriyor.

KLİMA KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Akdeniz bölgesinde sıcaklığın bunaltıcı seviyelere ulaştığı yaz aylarında, klimaların düzenli periyodik bakımlarının yaptırılması hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Atmaca, cihazların çok düşük derecelerde çalıştırılmasının hem insan sağlığına zararlı olduğunu hem de yangın riskini artırdığını vurguladı. Tesisat kontrollerinin aksatılmaması ve cihazların makul sıcaklık değerlerinde kullanılması tavsiye ediliyor.