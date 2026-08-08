Turizm sektöründeki durgunluğun Alanya'dan başlayarak Antalya kıyı hattına yayıldığı değerlendirmesi yapıldı. Turizm Gazetesi'nin "Turizm Sohbetleri" programına konuk olan Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Antalya'nın doğu ve batı aksında dolulukların gerilediğini, "Alanya'dan başlayarak" birçok tesiste beklenen hareketliliğin oluşmadığını söyledi. Yücel'e göre yaşanan sıkıntılar geçici bir sezon dalgalanması değil, yıllardır biriken yapısal sorunların doğal sonucu; bu nedenle açıklanan destek paketleri de kalıcı bir çözüm sunmuyor.

Yücel, Türkiye'nin turizmde hâlâ ziyaretçi sayısını başarı ölçütü görmesini eleştirerek gerçek tablonun ancak gelir, konaklama süresi ve turist niteliğiyle okunabileceğini vurguladı: "Bugün Türkiye'de neredeyse ülkeye giren herkesi turist sayıyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bile aynı istatistiğe katıyoruz. Böyle olunca ortaya gerçek tablo değil, yapay bir başarı hikâyesi çıkıyor."

Benzer durgunluğun Güney Ege'de de görüldüğünü belirten Yücel, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Didim'de yalnızca otellerin değil restoran ve kafelerin de sezondan bekledikleri geliri elde edemediğini aktardı. Son verilere göre kıyı destinasyonlarında ortalama konaklama süresi belirgin biçimde geriledi; düşüş Didim'de yüzde 33'e ulaşırken Marmaris ve Fethiye'de de çift haneli oranlara çıktı. Yücel, bunun yalnızca turist sayısındaki azalmayla açıklanamayacağını belirterek, "Turizm bugün karar verilip yarın sonuç alınacak bir sektör değildir. Süreklilik ve sürdürülebilirlik ister. Yıllarca ihmal ederseniz sonuçlarını birkaç sezonda birden yaşarsınız" dedi.

Pandemi sonrasında dünya turizminin köklü biçimde değiştiğini vurgulayan Yücel, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin pazarda belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekti. Geçmişte destinasyonların büyük ölçüde tur operatörleri tarafından yönlendirildiğini hatırlatan eski bakan, bugün bireysel seyahat kararlarının, dijital platformların ve yapay zekâ destekli sistemlerin öne çıktığını, Türkiye'nin bu yeni döneme uyum sağlamakta zorlandığını kaydetti.

Alanya ve Antalya kıyı şeridi için de dikkat çekici olan bu tablo, sektör temsilcilerinin uzun süredir dile getirdiği "sayı değil nitelik" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre Alanya turizminin geleceği, doluluk rakamlarının yanı sıra konaklama süresi ve turist profilinin iyileştirilmesine bağlı.