Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki maçının ardından siyah-beyazlı takımın kadrosuna ilişkin kişisel değerlendirmelerde bulundu.

BEŞİKTAŞ KADROSUNU DİĞER TAKIMLARLA KIYASLADI

Çakar, Beşiktaş'ın Avrupa'daki eşleşmesi ve mevcut kadrosu hakkındaki görüşünü, "Beşiktaş Hradec Kralove'yi İstanbul'da geçer, problem yok. Fakat Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da altında." sözleriyle dile getirdi.

SEZON SONU İÇİN KİŞİSEL TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Beşiktaş'ın sezon sonundaki konumuna ilişkin de tahminde bulunan Ahmet Çakar, bunun kendi değerlendirmesi olduğunu ortaya koyan ifadeler kullanarak, "Bana 4 büyükten sezon sonunda en altta kim olur derseniz Beşiktaş derim. Zira kadrosu yetersiz." dedi.

Çakar'ın açıklamaları, Beşiktaş'ın kadro gücü ve sezon sonu sıralamasına ilişkin kişisel görüş ve tahmin niteliği taşıyor.