Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, miras yoluyla intikal eden taşınmazların ortaklığın giderilmesi davalarındaki satış usulü tamamen değişiyor. Hazırlık aşamasındaki yeni yargı paketinde, paylı mülkiyetlerin açık artırma ile satışında dışarıdan alıcıların sürece dahil olma kuralları yeniden belirleniyor.

Mevcut sistemde doğrudan genel katılıma açık olan satış süreci, yeni düzenlemeyle iki aşamalı hale getirilecek. Bu değişiklikle birlikte, aile yadigarı ev, arsa veya tarlaların satış sürecinde pay sahibi olan mevcut mirasçılar yasal olarak öncelikli konuma yükselecek.

İLK İHALEYE SADECE MİRASÇILAR GİREBİLECEK

Planlanan sisteme göre, mahkeme kararıyla satışa çıkarılan taşınmazlar için düzenlenecek ilk açık artırmaya yalnızca tapuda malik olarak görünen mirasçılar katılabilecek. İlk ihalede mirasçılardan herhangi bir teklif gelmemesi veya anlaşma sağlanamaması durumunda ise ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci açık artırma genel katılıma açılarak dışarıdan alıcıların teklif vermesine olanak tanıyacak. Böylece ilk aşamada mülkün aile içinde kalması için hukuki bir fırsat tanınırken, sonuç alınamaması halinde daha geniş bir alıcı kitlesi devreye girecek.

YÜZDE 10 NAKİT TEMİNAT ZORUNLULUĞU NEDEN GETİRİLİYOR?

Düzenlemenin en önemli maddelerinden biri de açık artırma süreçlerine getirilen finansal güvence şartı oldu. İhaleye katılmak isteyen tüm tarafların, taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin yüzde 10'u oranında nakit teminat yatırması zorunlu tutulacak.

Bu kuralın, ihalelere katılıp suni olarak fiyat yükselten ancak sonrasında ödeme yapmayarak süreci kasıtlı olarak tıkayan girişimleri engellemesi planlanıyor. Teminat şartı sayesinde mülk satış işlemlerinin suistimal edilmeden, çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.