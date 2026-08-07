Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan Hüsnü Şendiller (68) ve eşi Hüsniye Şendiller'in (65) Hırvatistan'daki bir benzin istasyonunda yaşadığı ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Eşinin araçtan indiğini fark etmeyen Hüsnü Şendiller, yolculuğa tek başına devam ettiğini ancak kızının telefonuyla öğrendi.

Benzin istasyonu (Temsili)

BENZİNLİKTE ARAÇTAN İNDİ

Çift, Türkiye yolculuğu sırasında Hırvatistan'da yakıt almak için bir benzin istasyonunda durdu. Arka koltukta uyuyan Hüsniye Şendiller, tuvalete gitmek için araçtan indi.

Eşinin araçtan indiğini fark etmeyen Hüsnü Şendiller ise benzin istasyonundan ayrılarak yoluna devam etti.

TELEFONU ARAÇTA KALDI

Hüsniye Şendiller'in cep telefonu da otomobilde kalmıştı. Almanya'daki kızının telefon numarasını ezbere bilen Şendiller, çevredeki yardımseverlerin telefonunu kullanarak kızına ulaştı.

“BABA, ANNEMİ BENZİNLİKTE UNUTMUŞSUN”

Durumu öğrenen kızları bu kez babasını aradı. Kızının, “Baba, annemi benzinlikte unutmuşsun” demesi üzerine Hüsnü Şendiller eşinin araçta olmadığını fark etti.

Şendiller bunun üzerine geri dönerek Hırvatistan'daki benzin istasyonuna doğru yola çıktı.

6 SAAT SONRA YENİDEN BULUŞTULAR

Yaklaşık 6 saat ayrı kalan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller, benzin istasyonunda yeniden buluştu. Çift daha sonra Türkiye yolculuğuna birlikte devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gurbetçi çiftin yolculuk sırasında yaşadığı olay sosyal medyada da ilgi gördü. Paylaşımların ardından kullanıcılar yaşananlara ilişkin esprili yorumlar yaptı.