150 bin TL birikimini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendirenler için bankaların 6 Ağustos 2026 tarihli faiz oranları ve net kazançları farklılık gösteriyor. Verilere göre en yüksek faiz oranı yüzde 45 olurken, en yüksek net kazanç 4.502,47 TL olarak hesaplanıyor.

Vadeli mevduat faizleri (Temsili)

150 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

ING - Turuncu Hesap: %45 faiz oranı, aylık net kazanç 4.463,96 TL, vade sonu bakiye 154.463,96 TL.

Denizbank - Kaptan Hesap: %45 faiz oranı, aylık net kazanç 4.298,62 TL, vade sonu bakiye 154.298,62 TL.

Yapı Kredi - Sınırsız Hesap TL: %43,5 faiz oranı, aylık net kazanç 4.312,88 TL, vade sonu bakiye 154.312,88 TL.

Türkiye İş Bankası - Vadeli TL Hesabı: %38 faiz oranı, aylık net kazanç 4.122,74 TL, vade sonu bakiye 154.122,74 TL.

Akbank - Vadeli Hesap TL: %41,5 faiz oranı, aylık net kazanç 4.502,47 TL, vade sonu bakiye 154.502,47 TL.

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap: %41 faiz oranı, aylık net kazanç 4.448,22 TL, vade sonu bakiye 154.448,22 TL.

QNB - Kazandıran Günlük Hesap: %43,5 faiz oranı, aylık net kazanç 4.312,88 TL, vade sonu bakiye 154.312,88 TL.

TEB - Marifetli Hesap: %45 faiz oranı, aylık net kazanç 4.463,96 TL, vade sonu bakiye 154.463,96 TL.

EN YÜKSEK FAİZ YÜZDE 45

Verilerde en yüksek faiz oranı %45 ile ING, Denizbank ve TEB'de görülüyor. En düşük faiz oranı ise %38 ile Türkiye İş Bankası'nda yer alıyor. Net kazanç açısından en yüksek tutar 4.502,47 TL ile Akbank'ta bulunuyor.

ORANLAR DEĞİŞEBİLİR

Mevduat faiz oranları ve kampanya koşulları bankaların güncel uygulamalarına göre değişebilir. Hesap açılışı veya vadeli mevduat işlemi öncesinde kesin ve güncel bilgiler için ilgili bankaya danışılması gerekiyor.