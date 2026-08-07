Alanya'nın hakim noktalarından biri olan Tepe Mahallesi sınırları içerisindeki çalılık arazide yangın paniği yaşanıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patlak veren yangın sonrası gökyüzüne yükselen dumanlar, ilçe genelinde endişe yarattı. Çevredeki vatandaşların durumu acil çağrı merkezine bildirmesinin ardından, kentin dört bir yanından acil durum ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ

Açık alanda etkili olan ve yayılma riski taşıyan alevler, çevredeki doğal dokuyu bir anda ablukaya aldı. İhbarın hemen ardından olay yerine ilk müdahale ekibi sevk edildi. Çalılık alanda ilerleyen ateşi kesmek ve olası bir felaketin önüne geçmek için ekipler hızla müdahale etti.