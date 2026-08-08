Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolu Orta Mahalle mevkiinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu 4 kişi yaralandı. Muş istikametine gitmek üzere yola çıkan A.D. idaresindeki 07 BOV 175 plakalı aracın motor bölümünde başlayan dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

LPG'Lİ ARAÇTA PATLAMA RİSKİNE KARŞI KÖPÜKLÜ MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan aracın LPG'li olması sebebiyle olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yangına köpük sıkarak yaptığı yoğun müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Aktarılan bilgilere göre, yangın sonrası otomobil büyük oranda yanarak kullanılamaz duruma geldi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alevlerin arasından çıkarken kollarında yanıklar oluşan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Söndürme çalışmaları sırasında D-400 karayolunda geçici trafik yoğunluğu yaşanırken, yanan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

ARAÇ YANGINLARINDA İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Uzmanlar, özellikle LPG'li araçlarda motor bölümünden duman gelmesi durumunda kontağın derhal kapatılarak aracın hızla tahliye edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Serik'teki olayda sürücünün aracı anında sağa çekip yolcularla birlikte dışarı çıkması, sistemde yaşanabilecek olası bir patlama öncesi can kaybının önüne geçti. Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.