Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi, yaz aylarında gündüz ve gece arasında devasa bir nüfus değişimine sahne oluyor. Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular mahallelerinden oluşan bölgede yaklaşık 500 kişi ikamet ederken, havanın kararmasıyla birlikte ziyaretçi sayısı 50 bini aşıyor.

Milattan önce 4'üncü yüzyıla uzanan geçmişiyle Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan Kaleiçi, gündüzleri nispeten sakin kalıyor. Tatilcilerin gündüz saatlerinde sahil şeritlerini tercih etmesiyle bölgedeki hareketlilik daha çok akşam 20.00'den sonra başlayıp gece 04.00'e kadar devam ediyor.

İŞLETMELER İÇİN AVANTAJ, YERLEŞİKLER İÇİN LOJİSTİK SINAV

Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel'in aktardığına göre, bölgede 180 konaklama tesisi ile 200 ila 250 arasında restoran ve kafe bulunuyor. Kendisi de Kaleiçi sakini olan Özel, gündüzleri 10 bin civarında olan sirkülasyonun akşam saatlerinde 50 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Özel, bu durumun esnaf için oldukça verimli olduğunu ancak yerleşik halk açısından lojistik başta olmak üzere çeşitli zorluklar yarattığını ifade etti.

TARİHİ BÖLGELERDEKİ NÜFUS DALGALANMASI NASIL YÖNETİLİYOR?

Dar sokaklara ve binlerce yıllık altyapıya sahip tarihi yerleşim yerlerinde, nüfusun gün içinde 100 katına çıkması yerel yönetimler için ciddi bir planlama gerektiriyor. Bu tür "yaşayan eski şehir" modellerinde; güvenlik, atık yönetimi ve acil durum müdahale planlarının 50 bin kişilik gece nüfusuna göre optimize edilmesi, bölgenin sürdürülebilir turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Kaleiçi Kesik Minare bölgesinde esnaflık yapan Alperen İpekoğlu ise turizm sezonunda ve hafta sonlarında müşteri sayısında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı. İpekoğlu, yerli ve yabancı turistlerin tarihi dokuyu görmek istemesi nedeniyle bölgenin gün boyu yoğun bir insan sirkülasyonuna ev sahipliği yaptığını belirtti.