Antalya'da tarım sektörü, art arda gelen konkordato başvuruları ve uzun vadeli çek ödemeleri nedeniyle ciddi bir finansman daralması yaşıyor. Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren 5-6 firmanın konkordato ilan etmesinin ardından piyasada 10 milyar liranın üzerinde ekonomik kayıp oluştuğu bildirildi.

TBMM

Genel Kurulu'nda konuyu gündeme taşıyan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın açıklamalarına göre, yüksek faiz ve artan girdi maliyetleri üreticiden ihracatçıya kadar tüm zinciri olumsuz etkiliyor. Kaya, üç aylık geçici mühlet sonunda borcunu ödeme niyeti taşımayan firmalara ek süre verilmemesi gerektiğini savunarak, alacaklıları da koruyan adil bir düzenleme çağrısında bulundu.

15 AYLIK VADE SİSTEMİ TIKANDI

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Vural Şahin ise sektördeki asıl sorunun nakit akışının tamamen durması olduğuna dikkat çekti. Çiftçiden zirai ilaç bayisine kadar tüm ticaretin 12 ila 15 ay vadeli çeklerle döndüğünü belirten Şahin, bankaların sektörü yeterince finanse etmemesi nedeniyle çarkların durma noktasına geldiğini aktardı. Şahin'e göre, nakit bulamayan işletmeler zararına ürün satmak veya yüksek komisyonlarla çek kırdırmak zorunda kalıyor.

BÖLGE ÜRETİCİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya merkezli başlayan bu finansal kriz, Alanya, Gazipaşa ve Manavgat gibi örtüaltı üretimin ve tropikal meyve tarımının yoğun olduğu ilçelerde de yakından takip ediliyor. Özellikle sera kurulumu, gübre ve fide tedarikinde peşin paraya ihtiyaç duyan yerel üreticiler, komisyoncuların ödeme güçlüğüne düşmesi halinde yeni sezon hazırlıklarında ciddi sermaye açığı riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlar, düşük faizli kredi imkanlarının genişletilmemesi ve uzun vadeli alışveriş modelinin terk edilmemesi durumunda iflas dalgasının genişleyebileceği konusunda uyarıyor. Sektör temsilcileri, tarımsal ticaretin sürdürülebilirliği için acil ekonomik adımların atılmasını bekliyor.