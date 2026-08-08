Aksaray Post gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Ay, bu yıl 3-5 günlük tatilini geçirdiği Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ne dair gözlemlerini "SoruYORUM" köşesinde kaleme aldı. Denizi ve doğası nedeniyle Avsallar'ı yıllardır tercih ettiğini belirten Ay, tatil dönüşünde aklında güzel anıların yanı sıra "paylaşılması gerektiğine inandığı bazı küçük ama önemli eksiklikler" kaldığını yazdı.

Ay, çektiği fotoğrafları bir dostu aracılığıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e ulaştırdığını belirterek, dileğinin bu eksiklerin "eleştiri olarak değil, daha güzel bir Avsallar ve daha güçlü bir Alanya için değerlendirilmesi" olduğunu vurguladı.

Yazar, Alanya-Antalya ulaşım aksındaki yoğun ana cadde üzerinde yayalar için yapılan alt geçit uygulamasını "yerinde ve doğru bir yatırım" sözleriyle takdir etti. Ancak alt geçidin giriş levhasının yeterince belirgin olmadığını, geçit içindeki günlük temizliğin ise yetersiz göründüğünü; biriken taşlar ve kirli görüntünün "bu güzel uygulamanın değerini gölgelediğini" belirtti.

Ay'ın dikkat çektiği bir diğer nokta otobüs durağı oldu. Taksi durağının yanındaki iki oturma bankının ortasına yerleştirilen çöp kutusunun gece saatlerinde tamamen dolup çevreye taştığını aktaran yazar, "Turistik bir beldeye yakışmayan bu görüntü, bekleyen vatandaşlar ve turistler açısından da hoş değildi. Çözüm çok basit; ya oturma alanı ile çöp kutusu birbirinden ayrılmalı ya da konteyner daha uygun bir noktaya taşınmalı" ifadelerini kullandı. Bölge esnafıyla da konuştuğunu belirten Ay, işletmecilerin aynı sorunları defalarca ilgili yerlere ilettiğini ancak kalıcı bir sonuç alamadıklarını söylediğini aktardı.

Yazısında Alanya ve Avsallar'ın "Türkiye'nin göz bebeği turizm merkezlerinden biri", Antalya insanının misafirperverliğinin ise "ülkemizin gurur kaynaklarından" olduğunu vurgulayan Ay, "Dileğim sadece turistlerin gelip döviz bırakması değil; buradan mutlu, temiz ve düzenli bir kent hafızasıyla ayrılmasıdır. Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değildir. Böylesine güzel bir beldeye böylesine küçük eksikler hiç yakışmıyor" sözleriyle yazısını tamamladı.