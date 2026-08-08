Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen UNESCO

Dünya Miras Komitesi'nin 48'inci Oturumu sona erdi. Toplantıda dünyanın farklı bölgelerinden 25 yeni alan Dünya Miras Listesi'ne dahil edilirken, bu yıl Türkiye'den herhangi bir kültürel veya doğal varlık listeye giremedi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ortaya çıkan bu tabloyu değerlendirerek Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin listeye alınmasının önemli bir adım olduğunu hatırlatan Yavuz, bu yıl benzer bir haberin gelmediğini belirtti. Anadolu'nun Hititler, Frigler, Urartular, Likyalılar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Yavuz, Türkiye'nin asıl sorununun aday eksikliği olmadığını ifade etti. 1985 yılından bu yana 22 eserin ana listeye girdiğini, ancak 80 civarında alanın hala aday statüsünde beklediğini sözlerine ekledi.

ANTALYA'NIN ADAYLARI VE TERMESSOS

Antalya'nın sadece bir deniz kenti değil, aynı zamanda dünyanın en fazla antik kentine sahip tatil destinasyonlarından biri olduğu belirtildi. Xanthos'un daha önce listeye girmesinin büyük bir kazanç olduğunu aktaran Yavuz, 2000'li yıllardan itibaren hızlanan başvurularla Antalya'nın dünya genelinde en çok UNESCO adayına sahip şehir konumuna geldiğini savundu. Bu kapsamda özellikle Termessos Antik Kenti'nin ana listeye girmeyi fazlasıyla hak ettiğini ve beklentilerinin devam ettiğini dile getirdi.

UNESCO ADAYLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ülkelerin dünya mirası statüsü kazanabilmesi için öncelikle varlıklarını UNESCO

Geçici Listesi'ne bildirmeleri gerekiyor. Ardından seçilen alanlar için kapsamlı adaylık dosyaları hazırlanarak Dünya Miras Merkezi'ne sunuluyor. Uluslararası uzmanların yerinde yaptığı incelemeler ve danışma kurullarının raporları doğrultusunda, komite yıllık toplantılarında nihai kararı veriyor. Türkiye'nin 80'e yakın adayla geçici listede yoğun bir varlık göstermesi, bu zorlu dosya hazırlık süreçlerinin önemini ortaya koyuyor.

LİSTEYE EKLENEN YENİ ALANLAR

Oturum sonucunda 17'si kültürel, 7'si doğal ve 1'i karma olmak üzere toplam 25 yeni alan tescillendi. Kültürel alanda Finlandiya'dan Alvar Aalto Yapıları, Fransa'dan Normandiya Çıkarması Sahilleri ile Carcassonne, Hindistan'dan Sarnath Antik Budist Alanı, Japonya'dan Asuka ve Fujiwara Antik Başkentleri, Çin'den Jingdezhen Porselen Endüstri Alanları, İran'dan Alamut Kalesi, Kazakistan'dan Mangışlak Kaya Camileri listeye girdi. Ayrıca Lübnan'dan Cebel Amil Kaleleri, Moğolistan'dan Hun Soyluları Mezar Kompleksleri, Polonya'dan Gdynia Modernist Kent Merkezi, Brezilya'dan Amazon Tiyatroları, Tayland'dan Wat Phra Mahathat Woramahawihan Tapınağı, Özbekistan'dan Taşkent Modernist Mimarlığı, Komor Adaları'ndan Tarihi Medinalar, São Tomé ve Príncipe'den Kolonyal Tarım Peyzajı ile Filistin'den Sebastia Antik Kenti kültürel miras olarak kabul edildi. Doğal miras kategorisinde ise ABD'den Okefenokee Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı, Ürdün'den Akabe Deniz Koruma Alanı, Güney Sudan'dan Boma-Badingilo Göç Peyzajı, BAE'den Wadi Wurayah Koruma Alanı, Danimarka'dan Batı Limfjord Fosil Alanları, Güney Kore'den Getbol Gelgit Düzlükleri ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Garamba Milli Parkı listeye eklendi.