Hoppa tarafından Travel Off Path platformunda yayımlanan araştırmaya göre, 2026 yazında Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonları belli oldu. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetlerinin değerlendirildiği listede Türkiye'den Antalya ikinci sıraya yerleşti.

Booking.com, Numbeo ve Tripadvisor verileri harmanlanarak hazırlanan raporda, şehirlerin üç yıldızlı otel fiyatları, restoran ücretleri ve havalimanı transferleri karşılaştırıldı. Beşinci sırada 65 dolarlık otel fiyatıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna bulunurken, Sırbistan'ın başkenti Belgrad dördüncü, Kuzey Makedonya'dan Üsküp ise üçüncü sırada konumlandı.

ANTALYA TRANSFER ÜCRETLERİNDE EN UCUZ ŞEHİR

Listenin ikinci sırasında yer alan Antalya, özellikle düşük ulaşım maliyetleriyle dikkat çekti. Araştırmaya göre kentte üç yıldızlı otel konaklaması 67,5 dolar, uygun fiyatlı bir öğle yemeği 10 dolar ve bira 3 dolar seviyesinde bulunuyor. Havalimanı transferinin sadece 11,5 dolar olması, Antalya'yı bu alanda beş şehir arasındaki en ekonomik lokasyon haline getirdi. Ayrıca şehirde 101 adet uygun fiyatlı turistik nokta bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan raporda Türkiye'nin Seyahat Güvenliği Endeksi puanının 100 üzerinden 65 olduğu belirtilerek, büyükşehirlerdeki yankesicilik vakalarına karşı turistlere uyarılar da yapıldı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ ŞEHİR YER ALIYOR?

Değerlendirmede birinci sırayı Çekya'nın başkenti Prag aldı. Prag'da 117 doları bulan yüksek otel fiyatlarına rağmen, 619 adet uygun fiyatlı turistik noktanın varlığı şehrin genel sıralamada zirveye çıkmasını sağladı. Prag'da havalimanı transferinin 30,4 dolar, öğle yemeğinin ise 11,5 dolar olduğu kaydedildi.

BU GELİŞME BÖLGE TURİZMİNİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Antalya'nın Avrupa genelinde bütçe dostu ve erişilebilir bir destinasyon olarak tescillenmesinin, 2026 yaz sezonunda Akdeniz çanağındaki turizm hareketliliğini artırması bekleniyor. Bu maliyet avantajının, Antalya merkezin yanı sıra Alanya gibi çevre ilçelerdeki konaklama tesislerine ve yerel esnafa da olumlu yansımaları olabileceği yakından takip ediliyor.