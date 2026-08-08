Alanya ilçesi Tepe Mahallesi 1202

Sokak üzerinde bulunan ve yerleşim yerlerine yakın konumdaki sazlık alanda dün saat 22.30 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine yapılan ihbar, ekiplerin bölgeye hızla yönlendirilmesini sağladı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, ihbarın ardından olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerleri için risk oluşturan alevlere zamanında müdahale etti.

BİNALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ve orman muhafaza ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alevlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından, alanda detaylı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi.

ERKEN İHBARIN ÖNEMİ NEDİR?

Tepe Mahallesi gibi yapıların ve doğal bitki örtüsünün iç içe bulunduğu bölgelerde, kuru ot ve sazlık yangınları evler için doğrudan tehdit oluşturabiliyor. Yetkililer, vatandaşların duman veya alev gördükleri ilk anda yetkili birimleri bilgilendirmesinin, yangınların yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulmasındaki en kritik adım olduğuna dikkat çekiyor.