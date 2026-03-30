Görele’de taciz iddiasıyla gündeme gelen genç kız, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Görele ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Tuana T., karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden Tuana T.’nin adı, kısa süre önce eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ortaya attığı cinsel taciz iddiası ile gündeme gelmişti. Sosyal medya üzerinden kendisine mesaj gönderildiğini öne süren genç kız, yürütülen soruşturma kapsamında müşteki olarak yer alıyordu.

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kazaya karışan araç sürücüsünün Görele’de bir restoranda çalışan Adem H. olduğu öğrenildi. Ayrıca iş yerinin sahibinin, Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu iddiası da dosyaya yansıyan detaylar arasında yer aldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYORDU

Hasbi Dede hakkında, “çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla açılan dava süreci devam ediyordu. Daha önce tutuklanan Dede, 12 Mart tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Davanın bir sonraki duruşmasının ise 24 Nisan tarihinde görüleceği öğrenildi.

