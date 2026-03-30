Konya’da 31 Mart Salı günü planlı elektrik kesintisi yapılacak mahalle ve sokaklar açıklandı. Sabah ve öğleden sonra farklı saatlerde kesinti uygulanacak.

Konya elektrik kesintisi 31 Mart 2026 programı belli oldu. MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyuruya göre, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında kent genelinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiler özellikle Meram ve Karatay ilçelerinde yoğunlaşırken, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem almaları istendi.

SABAH SAATLERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 – 12:00)

Sabah saatlerinde yapılacak kesinti, özellikle Meram Gödene Mahallesi ve Karatay Karaaslan Mahallesi çevresinde etkili olacak.

Kesinti yaşanacak noktalar:

Gödene Mahallesi 17466. Sokak ve Arpaçay Sokak

Karaaslan Mahallesi Altıparmak Sokak, Asarçayı Caddesi, Buzlukbaşı Sokak ve İncilik Sokak

Bu saat aralığında elektrikli cihaz kullanan vatandaşların özellikle dikkatli olması gerekiyor. Sabah saatlerinde yapılacak kesinti, günlük rutin işleri doğrudan etkileyebilir.

ÖĞLEDEN SONRA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ (13:00 – 17:00)

Öğleden sonra yapılacak kesinti ise daha geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle Karatay Çatalhüyük Mahallesi başta olmak üzere birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bazı bölgeler:

Çatalhüyük Mahallesi’nde Abditollu Hüseyin Ağa, Alay, Aşık Zehri, Badem, Cangül, Çizgi, Çokokur, Dargın, Fevzi, Fındıkçı, Gülseven, Hürmet, Iğdır, Kaftan, Kirazcı, Koçyaka, Kumaşcılar, Semazen, Şehit Erol Olçok, Şendilli, Tapucular, Taşdelen, Tepeoğlu, Tesisli ve Uluğbeyli sokakları

Ayrıca İsmil Mahallesi Taştömek Yaylası, Karaaslan Mahallesi ve Saraçoğlu Mahallesi’nde de birçok sokak kesintiden etkilenecek.

Elektrik kesintisinin özellikle iş yerleri ve evlerde günlük düzeni aksatabileceği belirtiliyor. Bilgisayar, modem ve beyaz eşyalar gibi cihazların korunması için tedbir alınması öneriliyor.

Birçok kişi için bu tür kesintiler sıradan görünse de… elektrik gidince hayat bir anda duruyor. Kahve makinesi çalışmıyor, internet kesiliyor, hatta bazen telefon bile şarj edilemiyor. O yüzden küçük bir hazırlık bile fark yaratıyor.

Yetkililer, planlı kesintilerin altyapı güçlendirme ve arıza riskini azaltma amacı taşıdığını vurguluyor. Çalışmaların belirtilen saatler içinde tamamlanması hedefleniyor ancak sahadaki duruma göre kısa süreli değişiklikler de olabilir…