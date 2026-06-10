Parti binasında yapılan toplantıda Alanya’nın güncel sorunları, durgun geçen turizm sezonu ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

​TURİZMDEKİ DURGUNLUK HER KESİMİ VURDU

​Toplantıda özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar değerlendirilirken, turizm sezonunun Alanya ekonomisine etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe Başkanı Burhan Dündar, Alanya'da bu yıl turizm sezonunun beklenenin altında ve oldukça durgun başladığına dikkat çekti. Dündar, "Turizmde yaşanan bu durgunluk sadece otelcileri değil; tarladaki üreticiden çarşıdaki turizm esnafına kadar zincirleme bir şekilde her kesimi derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.

​ESNAFIN YÜKÜ AĞIR, İKTİDARDAN TEŞVİK BEKLENİYOR

​Esnafın üzerindeki mali yüklerin taşınamaz bir boyuta ulaştığını belirten Başkan Dündar, iktidara çağrıda bulunarak acil çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı. Dündar, esnafın nefes alabilmesi için hükümetten beklenebilecek teşvik ve destek adımlarını şu sözlerle özetledi: ​"Girdi maliyetleri ve vergiler altında ezilen esnafımızın yükü çok ağır. Bu durgun sezonda esnafımızı korumak adına iktidardan acilen vergi indirimleri, SGK prim desteği ve düşük faizli, uzun vadeli cansuyu kredileri gibi somut teşvik paketleri bekliyoruz. Aksi takdirde Alanya esnafının bu sezonu kayıpsız atlatması mümkün görünmüyor."

​TARIM VE ÇEVRE SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

​Toplantıda ayrıca tarım sektöründe üreticilerin karşı karşıya kaldığı maliyet artışları, üretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çevre temizliği ve sahillerin korunması konusunun da geniş yer bulduğu toplantıda, Alanya’nın doğal güzelliklerinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Çevre sorunlarının da turizmi doğrudan baltaladığını ifade eden yönetim, sahillerin temizliği ve doğanın korunması yönünde yerel yönetimlerin daha sıkı tedbirler alması gerektiğini belirtti.

​Parti teşkilatının saha çalışmaları, vatandaş ziyaretleri ve üye faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

​İlçe Başkanı Burhan Dündar, toplantı sonrası yaptığı kapanış değerlendirmesinde, “Alanya’nın sorunlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Hem esnafımızın hem üreticimizin hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi