Avrupa menşeli plastik atıkların Adana ve Mersin'deki tesislerde işlendikten sonra Akdeniz'e deşarj edilmesi ve deniz akıntılarıyla Alanya sahillerine kadar ulaşması üzerine siyasi düzeyde harekete geçildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, deniz canlılarını ve turizmi tehlikeye atan bu kirliliği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

140 TESİSİN ATIKLARI AKDENİZ'E KARIŞIYOR

Bilimsel verilerin aktarıldığı raporlara göre, Avrupa ülkelerinin kendi topraklarında bertaraf etmediği plastik atıklar Türkiye'ye getirilerek Adana ve Mersin bölgesindeki yaklaşık 140 tesiste işleniyor. İşlem sürecinin ardından ortaya çıkan kalıntıların Akdeniz'e bırakıldığı belirtildi. Kıyı akıntıları, bu kirliliği doğrudan turizm merkezleri olan Antalya ve Alanya kıyılarına taşıyor.

İKİ BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergeleri hazırladı. Önergelerde, balık stoklarında gözlemlenen mikroplastik birikimi ve bunun su ürünleri sektörüne yönelik ekonomik yansımaları vurgulandı. Ayrıca, kirliliğin önüne geçilmesi için acil denetim mekanizmalarının devreye alınması talep edildi.

ALANYA TURİZMİ VE EKONOMİSİNE OLASI ETKİSİ NEDİR?

Deniz suyu kalitesindeki düşüş ve mikroplastik sorunu, Alanya'nın can damarı olan deniz turizmi ile yerel balıkçılık faaliyetleri açısından yakından takip ediliyor. Kıyı ekosisteminde yaşanacak tahribatın uzun vadede hem deniz biyoçeşitliliğini hem de bölgenin turizm potansiyelini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki sektör temsilcileri, atık deşarjı sorununun kaynağında çözülmesine yönelik adımların hızlandırılmasını bekliyor.