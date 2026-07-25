Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa teklifiyle, otomobil ve motosiklet satışlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplamasına taban vergi uygulaması getirildi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, hesaplanan nispi ÖTV'nin düşük kalması durumunda artık devletin belirlediği asgari maktu vergi devreye girecek.

Kabul edilen maddeye göre, binek otomobillerde asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. L sınıfı olarak adlandırılan ve motor gücü 4 kW'ın üzerinde olan elektrikli motosikletler için ise bu taban tutar 30 bin TL'den az olamayacak. Söz konusu 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlar için belirlenen bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaya devam edecek.

HANGİ ARAÇLAR DÜZENLEMEDEN MUAF TUTULDU?

Yeni vergi düzenlemesinde bazı araç grupları için net istisnalar da tanımlandı. T sınıfı araçlar, içten yanmalı motoru olan L sınıfı araçlar ve elektrik motor gücü 4 kW'ın altında olan motosikletler asgari maktu vergi uygulamasının dışında bırakıldı. Motor gücü 4 kW sınırının altındaki elektrikli motosiklet alıcıları, yeni taban vergi kısıtlamasından etkilenmeyecek.

CUMHURBAŞKANI'NA ÖZEL YETKİ VERİLDİ

Yasa kapsamında Cumhurbaşkanı'na asgari maktu vergi tutarları üzerinde doğrudan değişiklik yapma yetkisi de tanındı. Düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, belirlenen 30 bin TL ve 100 bin TL'lik taban tutarları on katına kadar artırabilecek veya tamamen sıfıra kadar indirebilecek.

YENİ SİSTEM FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Bu uygulama, özellikle vergisiz fiyatı düşük olan araçların anahtar teslim fiyatında doğrudan bir alt sınır oluşturuyor. Mevcut sistemde sadece aracın fiyatına göre oransal bir vergi alınırken, yeni sistemle birlikte aracın fabrika çıkış fiyatı ne kadar düşük olursa olsun tahsil edilecek minimum vergi tutarı garanti altına alınmış oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, piyasadaki en ucuz sıfır otomobilin üzerindeki asgari vergi yükü 100 bin TL'ye sabitlenmiş olacak.