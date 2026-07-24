Türkiye genelinde tescil edilen araç sayısındaki hızlı artış, özellikle İstanbul'da mevcut plaka kombinasyonlarının sonuna yaklaşılmasına neden oldu. 2018 yılından bu yana uygulanan üç harfli plaka sisteminin yetersiz kalmaya başlamasıyla birlikte, dört harfli yeni bir düzene geçiş ihtimali masaya yatırıldı.

Artan sıfır araç satışları ve ikinci el devir işlemleri sırasında yapılan plaka değişiklikleri, tahsis edilebilir harf gruplarını hızla eritiyor. Sözcü'nün aktardığına göre, son serilerin de kullanıma girmesiyle birlikte mevcut sistemin tıkanması kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, artan araç sayısı dikkate alındığında alternatif plaka formüllerine geçişin zorunlu olduğunu bildirdi.

4 HARFLİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Üzerinde durulan en güçlü alternatif, plakalardaki harf sayısının dörde çıkarılması. Mevcut "34 ABC 123" formatının yerini "34 ABCD 123" düzeninin alması planlanıyor. Bu değişiklikle beraber milyonlarca yeni kombinasyon üretilebilecek ve tescil talepleri uzun yıllar boyunca karşılanabilecek. Masadaki bir diğer geçici seçenek ise geçmişte iptal edilen plaka serilerinin tekrar tescil sistemine dahil edilmesi olarak öne sürüldü.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KİM KARAR VERECEK?

Olası bir sistem değişikliğinin hayata geçmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından idari bir karar alınması ve ilgili yönetmeliklerde düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Teknik altyapının ve araçlardaki standart plaka sacı ölçülerinin dört karakterli düzene sığdırılabileceği, sürecin tamamen idari onaya bağlı olduğu ifade ediliyor.

Şu an için dört harfli sisteme geçiş yönünde alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Ancak İstanbul merkezli başlayan plaka sıkıntısının, önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'yi kapsayacak ulusal bir tescil yeniliğine zemin hazırlaması bekleniyor.