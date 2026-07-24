CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, TBMM

Genel Kurulu'nda turizm emekçilerinin sorunlarını gündeme taşıdı. Türkiye'nin turizmdeki rekor büyümesinin ardındaki asıl gücün çalışanlar olduğunu belirten Çorabatır, sektördeki personel krizinin çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini açıkladı.

Kış aylarında turizm tesislerinin kapanmasıyla binlerce çalışanın işsiz ve güvencesiz kaldığına değinen Çorabatır, personelin barınma ile mesai koşullarının yetersiz olduğunu aktardı. Kayıt dışı fazla mesailerin ve dinlenme haklarının ihlal edilmesinin, kalifiye personeli sektörden uzaklaştırdığını vurguladı.

YETİŞMİŞ PERSONEL NEDEN YURT DIŞINA GİDİYOR?

Sektör temsilcilerinin personel bulamamaktan yakındığını hatırlatan Çorabatır'a göre temel sorun eleman eksikliği değil, nitelikli iş gücünün çalışma şartları nedeniyle küstürülmesi. Mesleki güvence eksikliği, düşük ücretler ve kariyer planlamasındaki belirsizlikler nedeniyle yetişmiş insan kaynağının yurt dışına yöneldiği ifade edildi.

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

İktidara seslenen Çorabatır, turizm emekçilerine 12 ay boyunca iş ve gelir güvencesi sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti. Lojman standartlarının insani koşullara uygun hale getirilmesi, maaşların yüksek enflasyona karşı korunması ve özellikle kadınlar ile gençler için güvenli çalışma ortamlarının yaratılması gerektiği bildirildi.

Antalya ve Alanya gibi ekonomisi doğrudan turizme bağlı bölgelerde yakından takip edilen bu açıklamalar, kış aylarında yaşanan sezonluk işsizlik sorununun yerel istihdam üzerindeki muhtemel etkilerini de yeniden gündeme getirdi. Sadece istatistiksel rekorların değil, çalışan refahının da merkeze alındığı bir turizm politikasının gerekliliği vurgulandı.