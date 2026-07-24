Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki temasları kapsamında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen resmi görüşmede, Tatar'a KKTC

Cumhuriyet Meclisi 7. Dönem Milletvekili Ahmet Çaluda eşlik etti. Ziyaret sırasında makamda karşılıklı görüş alışverişi yapıldığı aktarıldı.

ZİYARETTE NELER KONUŞULDU?

Alanya Kaymakamlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, Kaymakam Şakir Öner Öztürk gerçekleşen bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, nazik ziyaretleri dolayısıyla KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyete resmi teşekkürlerini iletti.

ALANYA VE KKTC TEMASLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz çanağında yer alan Alanya, coğrafi konumu ve kültürel bağları dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yakın ilişkilere sahip merkezler arasında bulunuyor. Üst düzey devlet yetkililerinin ilçeye gerçekleştirdiği bu tür resmi temaslar, kurumlar arası diyaloğun canlı tutulması ve bölgesel bağların güçlendirilmesi açısından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.