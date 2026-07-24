Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Aksu ilçesindeki yeni kamulaştırma hamlesini gündeme taşıdı. Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki hazırlıklar, meclis tutanaklarına eleştiri konusu olarak yansıdı. Kılıç, EXPO 2016 alanının çevresinde yer alan 64 bin metrekarelik verimli tarım arazisinin otopark ve altyapı gerekçesiyle yapılaşmaya açılacağını duyurdu.

Kılıç'ın aktardığına göre, küresel iklim krizine karşı çevreci çözümler üretilmesi beklenen uluslararası bir organizasyon için tarım topraklarının feda edilmesi ciddi bir tezat oluşturuyor. Milletvekili, karar alıcıların bir yandan halkı doğayı korumaya teşvik ederken diğer yandan devasa tarım alanlarını betonlaştırmasını çelişki olarak nitelendirdi.

İKLİMİ KORUMAK İÇİN BETONLAŞMA ELEŞTİRİSİ

TBMM kürsüsünden yürütülen projelere dair değerlendirmelerde bulunan Kılıç, tarım arazilerinin titizlikle korunması gerektiğinin altını çizdi. İklim ve gıda güvenliğinin ancak toprağı yaşatarak güvence altına alınabileceğini belirten vekil, günübirlik altyapı projeleri uğruna bereketli arazilerin heba edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni harcamaların ve betonlaşma adımlarının, iklim zirvesinin temel felsefesiyle uyuşmadığı ifade edildi.

EXPO 2016 ALANI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Aksu ilçesinde 2016 yılında düzenlenen uluslararası botanik EXPO'su için yüksek bütçeler harcanarak devasa bir tesis alanı oluşturulmuştu. Organizasyonun sona ermesinin ardından beklenen ticari ve turistik işlevselliğe ulaşamayan bu bölge, uzun yıllardır atıl statüde kalarak kamu kaynaklarının kullanımı açısından eleştirilerin odağında yer alıyor. Şimdi aynı alanın çevresinde yüz milyonlarca liralık yeni bir kamulaştırma sürecinin başlatılması, geçmişteki planlama eksikliklerinin tekrarlandığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Antalya'nın tarımsal üretim kapasitesinin önemli bir parçasını oluşturan Aksu ovasındaki bu yapılaşma adımı, sürdürülebilir tarım politikaları bağlamında yakından takip ediliyor. Bölgede yürütülecek altyapı genişletme çalışmalarının, yerel ekosisteme ve tarıma dayalı ekonomiye dönük olası yansımaları kamuoyunun dikkatini çekmeyi sürdürüyor.