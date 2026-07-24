Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden siyasi tartışmalar yeni bir döneme girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı video mesajla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aynı açıklamada kurdukları yeni siyasi oluşumun adının "Yeni Parti" olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

91 milletvekili de ayrıldı

Yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili de CHP'den istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin, İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Siyasi kulislerde, olası hukuki süreçlere karşı alternatif bir parti ismi ve yedek kuruluş planı üzerinde de çalışma yapıldığı ifade edildi.

"Hepimize hayırlı olsun"

Veda konuşmasında yeni döneme ilişkin mesajlar veren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

Özel, yeni siyasi hareketle Türkiye'de farklı bir siyaset anlayışı ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

İlk ziyaret Hacı Bayram-ı Veli Camii

Resmi kuruluş işlemlerinin ardından Özgür Özel'in Ankara'daki ilk programının Hacı Bayram-ı Veli Camii olduğu açıklandı. Cuma namazını burada kılması beklenen Özel'in daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni oluşumda yer alacak milletvekilleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Günün devamında ise Anadolu Kulübü'nde düzenlenecek toplantıda Yeni Parti Kurucular Kurulu ile buluşarak parti yönetimi, Meclis grubu ve önümüzdeki dönemin siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.