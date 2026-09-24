Sözcü gazetesinin aktardığına göre, İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), 2006 ile 2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alanlara yönelik emsal bir karara imza attı. Mahkeme, tüketici ve işletmelere nakliye ücretlerindeki usulsüzlükler nedeniyle toplam 55,87 milyon sterlin (yaklaşık 3,61 milyar TL) tazminat ödenmesini içeren planı resmi olarak onayladı.

KARTEL ANLAŞMASI FİYATLARI ŞİŞİRDİ

Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerin rekabet kurumları tarafından da daha önce cezalandırılan küresel deniz taşımacılığı kartellerinin, araç teslimat ücretlerini suni olarak artırdığı tespit edildi. Birleşik Krallık genelinde bu skandaldan yaklaşık 17,8 milyon aracın etkilendiği tahmin ediliyor. Haksız yere tahsil edilen bu tutarlar, bireysel sürücülerin yanı sıra filo sahibi lojistik şirketleri ve kamu kurumlarına da iade edilecek.

ÖDEMELER NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Hak sahiplerine yapılacak iadelerin araç başına 25 sterlinden başlayacağı, birden fazla aracı olanlara ise ilave ödemeler yapılacağı açıklandı. Tüketiciler bu ödemeleri doğrudan banka havalesi, alışveriş puanı veya hayır kurumlarına bağış seçenekleriyle alabilecek. Ödemelerin dağıtımına bu yılın sonlarına doğru başlanması planlanırken, yetkililer mağduriyet yaşayan tüm tarafları tazminat sistemine kayıt olmaları konusunda uyardı.