İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkede haziran ve eylül ayları arasında etkili olan sıcak hava dalgaları ciddi can kayıplarına neden oldu. Kayıtlar, yaz dönemi boyunca normal ölüm ortalamasının üzerine çıkılarak 600'den fazla ek ölümün gerçekleştiğini gösteriyor.

Yetkililer, bu yılki yaz mevsiminin ölçümlerin başladığı 1864 yılından itibaren yaşanan en sıcak dönem olduğunu bildirdi. İklim şartlarındaki bu olağandışı değişim, ülke genelindeki ölüm oranlarına doğrudan yansıdı.

EN KESKİN ARTIŞ HANGİ DÖNEMDE YAŞANDI?

İstatistiklere yansıyan ölüm oranlarındaki en belirgin yükseliş, haziran ayının son günlerinde etkisini gösteren ilk aşırı sıcaklık dalgası sırasında tespit edildi. Ani sıcaklık artışlarının yaşandığı bu kısa zaman dilimi, tablodaki en kritik evre olarak kayıtlara geçti.

EK ÖLÜM VERİLERİ BİZE NE SÖYLÜYOR?

Beklenenin üzerindeki ölüm verileri, belirli bir dönemde geçmiş yılların istatistiksel ortalamasına kıyasla fazladan kaç kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. İsviçre'deki bu tablo, rekor düzeydeki sıcaklıkların halk sağlığı üzerindeki ölçülebilir etkisini somut verilerle ortaya koyuyor.