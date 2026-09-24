Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi D400 karayolu üzerindeki bir kavşakta, saat 17.00 sıralarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, aralarında turistlerin de bulunduğu toplam 17 kişi yaralandı.

Kamyonet ve otomobilin de karıştığı olayda, çarpışmanın etkisiyle savrulan tur minibüsü refüje devrildi. İhbar üzerine kaza noktasına hızla polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Emniyet birimleri kazanın oluş şekline ve sorumlularına ilişkin resmi inceleme başlattı.

D400 KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NASIL ETKİLENDİ?

Antalya ile Alanya arasındaki turizm taşımacılığının ana arteri olan D400 karayolunda meydana gelen kaza, güzergahtaki trafik akışını doğrudan etkiledi. Yetkililerin bildirdiğine göre, devrilen minibüsün yoldan kaldırılması ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ulaşımdaki aksamalar kademeli olarak gideriliyor.