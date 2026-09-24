İngiltere'nin Isleworth kentinde 1980'li yıllarda bir ikinci el pazarından 10 sterline (yaklaşık 647 lira) satın alınan yüzük, sahibine servet kazandırdı. Otuz yıl boyunca değersiz bir imitasyon takı olduğu düşünülerek günlük hayatta kullanılan aksesuarın, 19. yüzyıldan kalma 26 karatlık gerçek bir elmas olduğu belirlendi.

Yüzüğün mat görünümü nedeniyle yıllarca sıradan bir kostüm takısı muamelesi gördüğü, ancak bir kuyumcunun tavsiyesi üzerine uzman incelemesine gönderildiği aktarıldı. Müzayede evi Sotheby's aracılığıyla Amerika Gemoloji Enstitüsü'ne (GIA) iletilen taş üzerinde detaylı testler yapıldı.

ELMAS NEDEN ONLARCA YIL FARK EDİLMEDİ?

GIA raporuna göre taşın 26,27 karat ağırlığında, VVS2 berraklık ve I renk derecesine sahip tarihi bir elmas olduğu tescillendi. Uzmanlar, elmasın on yıllar boyunca sahte sanılmasını eski kesim tekniğine bağlıyor. 19. yüzyıla ait el işçiliğiyle yapılan eski minder (cushion) kesim taşların, modern pırlantalar gibi ışığı doğrudan yansıtmadığı ve bu sebeple karakteristik bir parlaklık göstermediği ifade edildi.

MÜZAYEDEDE BEKLENTİLERİ AŞTI

Tarihi geçmişi, çıkarıldığı maden ve ilk sahibi tam olarak bilinmeyen, hikayesi nedeniyle "The Tenner" (Onluk) ismi verilen yüzük, Londra'daki Sotheby's müzayedesinde satışa sunuldu. Başlangıçta 250 bin ile 350 bin sterlin arasında değer biçilen tarihi elmas, uzmanların tahminlerini aşarak 656 bin 750 sterline (yaklaşık 42 milyon lira) satıldı.