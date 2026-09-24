MERSİN’DE Pozantı-Mersin Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç yüklü TIR’da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorsede taşınan araçlara da sıçrarken, TIR ve üzerindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Pozantı-Mersin Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen ve dorsesinde araç taşıyan TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
ALEVLER DORSEDEKİ ARAÇLARA SIÇRADI
Çarpmanın ardından TIR’da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dorsede bulunan araçlara da sıçradı.
Yangını fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR VE TAŞIDIĞI ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından TIR ile dorsesinde bulunan araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza ve yangın nedeniyle otoyolun Adana istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede kilometrelerce uzanan araç kuyruğu oluşurken, yoğunluk dronla havadan görüntülendi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.