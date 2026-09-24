İtalyan arkeoloji yetkililerinin 22 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Orta İtalya'daki antik Etrüsk kenti Vulci'de yer alan Polledrara nekropolünde önemli bir keşfe imza atıldı. MÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen ve 20. yüzyılda defalarca kaçak kazılara maruz kalan üç odalı bir mezarda, 2 bin 600 yıllık bozulmamış eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi yapının tavanında ve belirli kısımlarında meydana gelen çökmelerin, içerideki eşyaları yağmacılardan koruduğu anlaşıldı. Enkaz altında kalan bölümlere ulaşan araştırmacılar, altın ve bronz levhalar, savaş arabası parçaları, silahlar ile kemik ve fildişi objeleri asırlar önce bırakıldıkları noktalarda tespit etti. Buluntular arasında günümüze kadar bütünlüğünü korumayı başaran nadir bir kadın ayakkabısı da yer aldı.

ETRÜSKLERİN TİCARET AĞI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Mezardaki yan odalarda, dönemin aristokratlarına ait içki ve yemek törenlerinde kullanılan bronz üçayak, lamba, sürahi ve büyük karıştırma kapları bulundu. Atina ve Korint menşeli Yunan seramikleri ile Etrüsklere özgü siyah bucchero kaplarının bir arada yer alması, Vulci kentinin antik Akdeniz havzasındaki geniş ticari bağlantılarını kanıtlıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin yerel üretimle yetinmeyip uluslararası bir ticaret ağına entegre olduğunu gösteren tarihsel bir özet sunuyor.

İSİS MEZARI İLE NASIL BİR BAĞLANTI KURULACAK?

Elde edilen yeni bulguların, aynı bölgede 1839 yılında ortaya çıkarılan ünlü İsis Mezarı'ndaki verilerle karşılaştırılması planlanıyor. Bu analizler sayesinde Etrüsk soylularının ölü gömme gelenekleri hakkında daha net sonuçlara ulaşılması hedefleniyor. Kalıntıların zarar görmemesi için üzeri geçici olarak kapatılan alandaki kazı çalışmalarının 2027 yılında kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.