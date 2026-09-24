Starbucks, "Yeniden Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamında Kuzey Amerika'daki mağaza ağında küçülmeye gidiyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, düşük performans gösteren yaklaşık 250 şube 2026 mali yılı sonuna kadar kapatılacak.

Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol tarafından yürütülen yeni strateji, bölgedeki 18 bini aşkın mağazanın yaklaşık yüzde 1'ini etkileyecek. Bu sürecin şirkete yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yeniden yapılanma maliyeti getirmesi bekleniyor. Küresel kahve zinciri, ayrıca 2026 yılı için dünya genelinde açmayı planladığı yeni mağaza hedeflerini de aşağı yönlü revize ettiğini aktardı.

ÖNCEKİ KÜÇÜLME 1 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Starbucks, geçtiğimiz yıl da benzer bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve Kuzey Amerika'daki bazı verimsiz noktaların faaliyetlerine son vermişti. Kapatılan yerler arasında Seattle'daki simge kavurma tesislerinden biri de bulunuyordu. O dönemki operasyonel daralmanın şirkete toplam maliyetinin 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmişti.

TÜRKİYE'DEKİ MAĞAZALAR KAPATILACAK MI?

Kuzey Amerika merkezli bu kararın ardından, 760'tan fazla şubesi bulunan Türkiye pazarındaki durum da netleşti. Şirket verilerine göre, aralarında 30'un üzerinde şubeye ev sahipliği yapan Antalya'nın da bulunduğu Türkiye genelindeki mağazalar için şu aşamada alınmış bir kapatma kararı bulunmuyor. Öte yandan, iç pazarda artan maliyetler nedeniyle küçük boy kahve fiyatlarının 300 lira seviyelerine ulaşması tüketicilerin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.