Suudi Arabistan’ın batısındaki Mekke, Cidde ve Taif’te cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma birimleri tarafından Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden yayımlanan bildirimlerde, bölgede “potansiyel tehlike” bulunduğu belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunan yabancılardan resmi güvenlik talimatlarına uymaları istendi. Yetkililer ilk uyarılarda tehlikenin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

VATANDAŞLARA KAPALI ALAN UYARISI

Sivil Savunma tarafından yapılan bilgilendirmede, uyarıyı alan kişilerin sakin kalması ve mümkün olan en yakın güvenli noktaya geçmesi istendi. Bina içinde bulunanlara pencerelerden, balkonlardan ve çatılardan uzak durmaları; açık alanda bulunanlara ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasında korunmaları tavsiye edildi. Araç kullananların da güvenli bir noktada durması, köprüler ve yüksek yapıların yakınında beklememesi yönünde talimat verildi.

UYARILAR TELEFONLARA NASIL ULAŞIYOR?

Suudi Arabistan’daki sistem, Sivil Savunma tarafından işletilen Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden çalışıyor. Sistem, “Cell Broadcast” teknolojisini kullanarak belirli bir risk bölgesindeki mobil şebekelere bağlı telefonlara aynı anda acil durum mesajı gönderebiliyor. Böylece kullanıcıların telefon numaralarının tek tek bilinmesine veya sisteme önceden kayıt yaptırmasına gerek kalmadan, kapsama alanındaki cihazlara uyarı ulaştırılabiliyor. Bildirimlere önemli bir alarm sesi de eşlik ediyor.

Suudi Arabistan’ın resmi bilgilendirme platformuna göre sistem yalnızca güvenlik tehditlerinde değil; sel, deprem, şiddetli hava olayları ve yangın gibi farklı acil durumlarda da kullanılabiliyor. Bildirimlerin alınabilmesi için telefonların güncel işletim sistemiyle kullanılması tavsiye edilirken, sistem mobil operatörlerin kapsama alanlarına bağlı olarak ülke genelinde hizmet veriyor.

MEKKE, CİDDE VE TAİF STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Uyarı verilen bölgeler Suudi Arabistan’ın batısındaki en önemli merkezler arasında bulunuyor. Mekke, Mescid-i Haram ve Kâbe nedeniyle dünyanın dört bir yanından Müslümanların ziyaret ettiği dini merkez konumunda. Kızıldeniz kıyısındaki Cidde ise büyük limanı, havalimanı, ticaret ve lojistik faaliyetleriyle ülkenin başlıca ekonomik merkezlerinden biri. Mekke’nin doğusunda yer alan Taif de bölgenin önemli yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle söz konusu bölgelerde verilen güvenlik uyarıları yalnızca yerel halkı değil, ziyaretçileri ve ulaşım hareketliliğini de yakından ilgilendiriyor.

HUSİ SALDIRILARIYLA GERİLİM YÜKSELDİ

Acil durum bildirimleri, Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik geriliminin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. Suudi makamları son dönemde ülkeye yönelen insansız hava aracı ve füze saldırıları bulunduğunu açıklarken, hava savunma sistemlerinin çeşitli tehditlere müdahale ettiğini bildirdi. Taif bölgesinde önlenen bir insansız hava aracından düşen parçaların can kaybı ve yaralanmalara neden olduğu da Suudi Sivil Savunması tarafından duyuruldu.

Suudi makamları ayrıca yakın dönemde Mekke yönüne ilerlediğini belirttikleri bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Husiler ise Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddetti. Bu nedenle saldırıların hedefleri ve tarafların açıklamaları konusunda karşılıklı iddialar bulunurken, resmi acil durum bildirimleri doğrudan bölgedeki sivillerin güvenliğine yönelik önleyici tedbir olarak uygulanıyor.

BENZER UYARILAR BAŞKA BÖLGELERDE DE VERİLDİ

Suudi Arabistan’da benzer erken uyarı bildirimleri son günlerde farklı kentlerde de kullanıldı. Cidde ve Taif’in yanı sıra Yanbu, AlUla, Khamis Mushait, Cizan ve Abha gibi bölgelerde de belirli sürelerle güvenlik uyarıları yayımlandı. Sivil Savunma, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından ilgili bölgelerde uyarıların sona erdiğini ayrıca duyurdu. Mekke, Cidde ve Taif için yayımlanan söz konusu bildirimlerin ardından da tehlikenin geçtiği açıklanırken, vatandaşlardan resmi kanalları takip etmeyi sürdürmeleri ve tehlikeli bölgelerde toplanarak görüntü çekmemeleri istendi.